Путин назначил нового посла в Австрии

Путин назначил Андрея Грозова новым послом России в Австрии

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Андрея Грозова новым российским послом в Австрии. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Грозова Андрея Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австрийской Республике», — говорится в президентском указе.

Другим указом российский лидер освободил Грозова от должности Постоянного представителя России при СНГ, которую он занимал с 2018 года.

В августе Путин назначил дипломата Михаила Петракова новым послом России в Австралии.