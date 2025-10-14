Расходы России на беспилотники резко снизятся

Минпромторг втрое сократит финансирование госзаказа на беспилотники

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) резко сократит финансирование госзаказа на беспилотники в ближайшие три года. Об этом заявил замглавы ведомства Роман Чекушов, его слова приводит газета «Ведомости».

Если в 2024-2025 годах на эти цели было выделено в общей сложности 7,11 миллиарда рублей, то в 2026-2028 годах — только 2,3 миллиарда. Таким образом, финансирование госрасходы в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) сократятся примерно втрое в ближайшие три года. Ежегодно на эти цели Минпромторг планирует выделять около 750 миллионов рублей.

В настоящее время наибольшим спросом у госзаказчиков пользуются БАС «легких» типов, пояснил представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Речь идет о легких мультироторах и легких самолетах. Интерес к этим видам БАС со стороны федеральных и региональных ведомств сохранится в обозримом будущем, ожидает он. Эти беспилотники используются в рамках «государственного учета и контрольно-надзорной деятельности, а также осуществляют различные виды мониторинга», резюмировал он.

В начале года газета «Коммерсантъ» сообщала об изменении подхода Минпромторга к гражданскому госзаказу на беспилотные авиасистемы. Отмечалось, что ведомство планирует сделать акцент не на приобретение дронов, как раньше, а на покупку услуг с использованием этих аппаратов. На этом фоне финансирование госзаказа на беспилотники в 2025 году урезали почти в пять раз.