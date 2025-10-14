Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

Директор Алексея Маклакова опровергла сообщения о болезни актера

Директор звезды сериала «Солдаты» Алексея Маклакова Анна опровергла сообщения о болезни артиста. Представителя актера цитирует ТАСС.

«В первый раз о таком слышу. Лишь бы какую-то грязь вынести, какой-то бред полный», — заявила директор заслуженного артиста России. Сам актер в разговоре с агентством заявил, что сходил в бассейн и планирует поехать на работу.

14 октября сообщалось, что Маклакову срочно понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем. По данным Shot, 64-летний актер, известный по роли прапорщика Шматко, пожаловался на сильные боли в области груди. Специалисты якобы нашли у него заболевание сердечно-сосудистой системы.