Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:01, 14 октября 2025Путешествия

Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

Июль, апрель и октябрь названы самыми выгодными для отпуска месяцами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2026 году июль, апрель и октябрь названы самыми выгодными для отпуска месяцами. Такие данные приводит россиянам ТАСС со ссылкой на руководителя юридической практики SuperJob Александра Южалина.

Чуть менее выгодно будет использовать отпуск в сентябре и декабре. А самыми неудачными для отдыха остались январь, февраль и май, отметил Южалин. А вот в оставшиеся месяцы можно уходить в отпуск спокойно, поскольку потеря в деньгах будет незначительной.

Ранее тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым дешевым месяцем для путешествий. По его словам, в середине декабря турпоток всегда проседает, а представители туротрасли начинают снижать цены, чтобы заполнить пустующие отели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости