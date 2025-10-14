Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

Июль, апрель и октябрь названы самыми выгодными для отпуска месяцами

В 2026 году июль, апрель и октябрь названы самыми выгодными для отпуска месяцами. Такие данные приводит россиянам ТАСС со ссылкой на руководителя юридической практики SuperJob Александра Южалина.

Чуть менее выгодно будет использовать отпуск в сентябре и декабре. А самыми неудачными для отдыха остались январь, февраль и май, отметил Южалин. А вот в оставшиеся месяцы можно уходить в отпуск спокойно, поскольку потеря в деньгах будет незначительной.

Ранее тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым дешевым месяцем для путешествий. По его словам, в середине декабря турпоток всегда проседает, а представители туротрасли начинают снижать цены, чтобы заполнить пустующие отели.