Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

Риелтор Никитина: Застройщики готовы сделать скидку на жилье при полной оплате

Застройщики готовы делать скидки на квартиры при соблюдении некоторых условий. Способы получить дисконт при приобретении жилья в новостройке назвали россиянам опрошенные aif.ru эксперты.

Так, многие девелоперы готовы снизить цену на 7-10 процентов, если покупатель сразу готов оплатить полную стоимость объекта, рассказала председатель комитета Российской гильдии риелторов по межрегиональным сделкам Екатерина Никитина. Кроме того, повлиять может и ликвидность объекта.

«Если квартира сложной планировки или с видом на стену соседнего дома, застройщик может быть готов уступить 5-7 процентов. Особенно это касается вторых этажей с козырьками или над крышами магазинов — их ликвидность ниже. Скидка по сравнению с другими этажами может достигать 15 процентов», — добавила эксперт. Торговаться также имеет смысл покупателям угловых квартир, а также жилья на первых и последних этажах.

Некоторые компании также готовы делать скидки на финальных этапах строительства, отметила партнер агентства недвижимости «Миррион», аналитик по недвижимости Ольга Хабнер. «Когда жилой комплекс почти завершен, но остается 10–20 процентов нераспроданных квартир, девелоперу невыгодно оставлять остатки. Когда объект становится "вторичкой", у него пропадает магия новостройки, продавать его сложнее», — рассказала специалистка. Размер скидки в этом случае будет достигать 3-10 процентов — размер дисконта будет зависеть от того, насколько срочно застройщику нужны деньги.

Ранее стало известно, что московские застройщики массово расхотели делать ремонт — доля квартир без ремонта в столичных новостройках достигла рекордных 61,1 процента.