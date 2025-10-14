Россиянам раскрыли самую распространенную и неочевидную причину тошноты

Врач Сухарева назвала депрессию самой распространенной причиной тошноты

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева призвала не списывать тошноту на проблемы с желудочно-кишечным трактом. В своем Telegram-канале она раскрыла россиянам самую распространенную и неочевидную причину этого состояния.

«А вы знали, что жалобы на хроническую тошноту — это в 90 процентах случаев не про желудок? То есть бежать сразу делать гастроскопию вовсе не обязательно, мы там, как правило, ничего не найдем», — написала Сухарева.

По ее словам, в подавляющем большинстве случаев тошнота возникает из-за тревожного расстройства и депрессии. Среди менее распространенных причин врач назвала сахарный диабет, гипотиреоз, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Меньера, опухоли центральной нервной системы, химиотерапию, беременность, а также прием некоторых лекарств.

