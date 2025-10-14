Забота о себе
05:39, 15 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасности влажных салфеток для детской кожи

Доцент МИРЭА Дорохов: Консерванты во влажных салфетках вызвают аллергию у детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LOUISE BEAUMONT / Getty Images

Влажные салфетки могут навредить нежной коже ребенка, основную проблему представляют консерванты, без которых невозможно сохранить продукт влажным и безопасным в течение всего срока годности. Предпочтение стоит отдавать продукции с минимальным количеством компонентов и с пометкой «paraben-free». Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов

«В герметичной упаковке создается идеальная среда для размножения микроорганизмов. Чтобы предотвратить этот процесс, производители добавляют специальные вещества. Наиболее распространены парабены и феноксиэтанол, которые могут проникать через кожный барьер. Исследования показывают, что эти консерванты способны вызывать аллергические реакции и раздражение, которое может проявляться как покраснение, сухость или сыпь в местах контакта с салфетками», — сказал Дорохов.

Он отметил, что российские нормативы строго ограничивают концентрацию таких веществ. Особую осторожность следует проявлять с новорожденными, чья кожа особенно тонкая и уязвимая, подчеркнул доцент.

Современные производители предлагают альтернативные решения с пометкой «paraben-free», используя более мягкие консерванты на основе органических кислот. Однако даже они могут вызывать индивидуальные реакции у чувствительных детей

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Он призвал внимательнее изучать состав салфеток, выбирая продукты с минимальным количеством компонентов. Лучше отказаться от ароматизированных вариантов в пользу простых гипоаллергенных решений, посоветовал специалист, добавив, что влажные салфетки не должны полностью заменять традиционное умывание водой.

Ранее доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков рассказал о рисках похода на пляж с грудными детьми. По словам доктора, кожа детей первого года жизни чрезвычайно подвержена негативному воздействию прямого солнечного света из-за того, что пигментообразующая функция кожи еще только формируется. Поэтому грудным детям рекомендовано пребывание только в рассеянных солнечных лучах, а нахождения под прямыми лучами необходимо избегать из-за возможности серьезных солнечных ожогов.

