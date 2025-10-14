Россияне полюбили антистресс-отдых

Число запросов на антистресс-отдых ежегодно растет на 10-15 процентов

Российские туристы полюбили антистресс-отдых — число запросов на такие туры ежегодно растет на 10-15 процентов. Об этом говорится в исследовании туроператора «Алеан», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что соотечественники хотят проживать в отелях с медицинскими центрами и спа-комплексами, а также в санаториях. Это помогает им отвлечься от высоких интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок в повседневной жизни. Зачастую такие туристы жалуются на нарушение режима сна и хроническую усталость.

В первую очередь за таким отдыхом едут сотрудники сфер умственного труда, столкнувшиеся с выгоранием, а также топ-менеджеры, молодые мамы и пенсионеры.

«Антистресс-программы в санаториях рассчитаны на 7-10 и более дней. В их состав могут входить фитотерапия, лечебная физкультура и другие физические активности (терренкур, аквааэробика, скандинавская ходьба), ванны, массажи, спа-процедуры, ароматерапия, иглорефлексотерапия, электросон, а также сеансы с психологом», — указано в материале.

По информации специалистов, цены на программы в бюджетных санаториях стартуют от 76 тысяч рублей на одного на 10 дней. В объектах среднего ценового сегмента антистресс-программа будет стоить от 110 тысяч рублей. В здравницах высокого ценового сегмента — от 168 тысяч рублей и выше.

Ранее сообщалось, что российские зумеры массово заинтересовались отдыхом в отечественных санаториях. Одной из причин популярности здравниц стал ребрендинг: теперь подобные заведения похожи на современные спа-отели с комфортными номерами.