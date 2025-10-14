Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 14 октября 2025Экономика

Российские банки запланировали создание новой платежной системы без карт

РБК: Банки в России раскрыли план создания новой платежной системы без карт
Дмитрий Воронин

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Вторая российская платежная система, концепцию которой начали формировать «Сбербанк», Альфа-банк и Т-банк, может обойтись без карт, сосредоточившись на платежах по QR-кодам, биометрии и Bluetooth. Об этом со ссылкой на кредитные организации сообщает РБК.

В публикации отмечается, что инвестиции в компанию могут составить около 10 миллиардов рублей, а сама она должна будет не столько стать конкурентом картам «Мир», сколько сосредоточиться на развитии альтернативных способов оплаты покупок, позволяя банкам получать дополнительную прибыль и соревноваться за клиентов с маркетплейсами.

По словам директора департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергея Хромова, концепция новой платежной системы позднее будет представлена ЦБ, а к самому проекту смогут подключиться другие участники в том числе в роли учредителей (акционеров).

В конце прошлого года регулятор отмечал, что россияне стали меньше пользоваться банковскими картами, чаще отдавая предпочтение другим способам безналичной оплаты. Например, покупок с использованием QR-кодов в январе-сентябре 2024-го было совершено на 2,6 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости