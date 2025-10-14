Российские банки запланировали создание новой платежной системы без карт

РБК: Банки в России раскрыли план создания новой платежной системы без карт

Вторая российская платежная система, концепцию которой начали формировать «Сбербанк», Альфа-банк и Т-банк, может обойтись без карт, сосредоточившись на платежах по QR-кодам, биометрии и Bluetooth. Об этом со ссылкой на кредитные организации сообщает РБК.

В публикации отмечается, что инвестиции в компанию могут составить около 10 миллиардов рублей, а сама она должна будет не столько стать конкурентом картам «Мир», сколько сосредоточиться на развитии альтернативных способов оплаты покупок, позволяя банкам получать дополнительную прибыль и соревноваться за клиентов с маркетплейсами.

По словам директора департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергея Хромова, концепция новой платежной системы позднее будет представлена ЦБ, а к самому проекту смогут подключиться другие участники в том числе в роли учредителей (акционеров).

В конце прошлого года регулятор отмечал, что россияне стали меньше пользоваться банковскими картами, чаще отдавая предпочтение другим способам безналичной оплаты. Например, покупок с использованием QR-кодов в январе-сентябре 2024-го было совершено на 2,6 триллиона рублей.

