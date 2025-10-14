Путешествия
09:00, 14 октября 2025

Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

Фото: Cheney Orr / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в США и описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом». Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы считают, что русские «украли у них секретные данные для производства ядерного оружия и постоянно копируют их творения». При этом блогер заметил, что многие инновации, разработанные в США, принадлежали переехавшим туда гражданам других стран.

Также автор подчеркнул, что в России и странах СНГ сейчас качественный интернет, мобильная связь, банковская система, а американцы «застыли в каменном веке». «Любой русский турист попадая в США сразу впадает в ступор, он думал, что он попал на высший уровень цивилизации, а оказывается, что он на самом первом, если не подвальном уровне», — пожаловался он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Россиянин пожаловался, что к туристам там часто пристают «дельцы», требующие по доллару за охрану автомобиля на парковке.

