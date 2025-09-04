Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

Российский путешественник побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что название этой латиноамериканской страны часто ассоциируется с шутками на его родине, так как слово звучит комично. При этом Гондурас ничем не отличается от стран-соседей. «Мы гуляли по рынкам — тот же набор, что в Сальвадоре и Гватемале: манго, ананасы, кофе, пыльные кроссовки и подержанные телефоны. Гуляли по деревням: дети играют в футбол, женщины жарят лепешки, мужики чинят мотороллеры, — все как везде», — рассказала турист.

Однако в отличие от Сальвадора, в Гондурасе к туристам часто пристают «дельцы», требующие по доллару за охрану автомобиля на парковке. А люди и города в этой стране яркие. «Никто на нас пальцем не показывает, никто русофобских лозунгов не орет. Наоборот: где бы мы ни появились — нам улыбаются, здороваются, машут рукой», — такими словами описал впечатления от поездки тревел-блогер.

Ранее побывавший в Гондурасе путешественник обратил внимание на приветливость гондурасцев. Местные жители, узнавая, что он из России, улыбались и вспоминали писателя Льва Толстого.