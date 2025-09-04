Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 4 сентября 2025Путешествия

Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Omri Eliyahu / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что название этой латиноамериканской страны часто ассоциируется с шутками на его родине, так как слово звучит комично. При этом Гондурас ничем не отличается от стран-соседей. «Мы гуляли по рынкам — тот же набор, что в Сальвадоре и Гватемале: манго, ананасы, кофе, пыльные кроссовки и подержанные телефоны. Гуляли по деревням: дети играют в футбол, женщины жарят лепешки, мужики чинят мотороллеры, — все как везде», — рассказала турист.

Материалы по теме:
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021

Однако в отличие от Сальвадора, в Гондурасе к туристам часто пристают «дельцы», требующие по доллару за охрану автомобиля на парковке. А люди и города в этой стране яркие. «Никто на нас пальцем не показывает, никто русофобских лозунгов не орет. Наоборот: где бы мы ни появились — нам улыбаются, здороваются, машут рукой», — такими словами описал впечатления от поездки тревел-блогер.

Ранее побывавший в Гондурасе путешественник обратил внимание на приветливость гондурасцев. Местные жители, узнавая, что он из России, улыбались и вспоминали писателя Льва Толстого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости