Российский «Палтус» впечатлил китайцев

Baijiahao: Подлодка ВМФ России «Палтус» сильно поразила военных КНР
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская субмарина проекта 877 «Палтус» впечатлила китайских моряков. Об этом пишет издание Baijiahao.

«Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями», — говорится в публикации.

Там отмечается, что именно субмарины проекта 877 «Палтус» благодаря своей малошумности помогли Китаю в противостоянии с США. По данным издания, китайские моряки, оказавшись в российской подлодке, буквально потеряли дар речи от ее возможностей.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal Исаак Зейтц заметил, что субмарины проекта 955 «Борей», способные перевозить межконтинентальные баллистические ракеты, можно назвать самой опасной угрозой России для НАТО.

Также в октябре автор того же портала Брент Иствуд рассказал, что советские атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» до сих пор недостижимы для Военно-морских сил США.

