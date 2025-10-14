Экономика
19:25, 14 октября 2025Экономика

Российский рынок акций упал

Индекс Московской биржи упал до минимума с декабря 2024-го
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский рынок акций упал до минимума с декабря 2024-го. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Во вторник индекс Московской биржи (IMOEX) продолжил падение на фоне снижения стоимости нефти и сохранения геополитической напряженности в мире, включая ожидания нового пакета ограничений против России со стороны стран Евросоюза. При укреплении национальной валюты показатель обрушился в район 2540 пунктов, обновив минимум с 19 декабря 2024 года.

За день индекс упал на 1,4 процента. Индекс РТС (Российская торговая система, отражает динамику наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов) упал на 0,3 процента , до 1001,3 пункта. За день сильнее всего упали ценные бумаги застройщика ПИК (минус восемь процентов).

Тем временем на российском межбанковском рынке курс доллара опускался до 78,75 рубля, что стало минимумом с конца июля этого года. На рынке Forex российская валюта взлетела до максимума с августа, достигнув уровня 79,2 рубля за доллар. Тенденцию объясняют пересмотром ожиданий участников рынка и экспертов по поводу движения ключевой ставки. Эксперты допускают, что Центробанк не станет смягчать денежно-кредитную политику до конца года.

