Шаляпин назвал певицу — эталон женской грации

Певец Прохор Шаляпин заявил, что хотел бы поухаживать за Ольгой Серябкиной

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина является для него эталоном женской грации и таланта. Его цитирует «Общественная служба новостей».

По словам артиста, живьем его коллега «поет так прекрасно», что он восторгается ее вокалом. «Конечно, многие после моих комплиментов подумали, что у нас уже роман. Не знаю, быть может, кого-то огорчу, но наши с Ольгой сердца заняты. Будь она свободна, конечно, я приударил бы за ней», — добавил он.

Ранее Прохор Шаляпин признался в романтических чувствах к ведущей и актрисе Олесе Иванченко. По словам 41-летнего исполнителя, у него возникли «нежные чувства» к 30-летней Иванченко, несмотря на разницу в возрасте и наличие возлюбленного у ведущей.