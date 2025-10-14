Расчет «Шаман» ВС России подсветил объект ВСУ в ДНР

Расчет «Шаман» армии России подсветил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила Народная милиция (НМ) региона в Telegram.

Уточняется, что 238-я бригада Вооруженных сил (ВС) России уничтожает пункты временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Александро-Калиново. Разведданные для этого российским военнослужащим предоставляет 439-я бригада ВС РФ.

«Поражение цели провел расчет "Медузы" 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь". Подсвет по объекту осуществлялся расчетом "Шамана" 439-й бригады с использованием БЛА "Орлан-30"», — рассказали в НМ ДНР.

Ранее стали известны новые подробности наступления армии России в Купянске Харьковской области. Сообщалось, что ВС РФ продвинулись в городе с севера на юг.