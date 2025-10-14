Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:15, 14 октября 2025Бывший СССР

«Шаман» подсветил объект ВСУ

Расчет «Шаман» ВС России подсветил объект ВСУ в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет «Шаман» армии России подсветил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила Народная милиция (НМ) региона в Telegram.

Уточняется, что 238-я бригада Вооруженных сил (ВС) России уничтожает пункты временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Александро-Калиново. Разведданные для этого российским военнослужащим предоставляет 439-я бригада ВС РФ.

«Поражение цели провел расчет "Медузы" 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь". Подсвет по объекту осуществлялся расчетом "Шамана" 439-й бригады с использованием БЛА "Орлан-30"», — рассказали в НМ ДНР.

Ранее стали известны новые подробности наступления армии России в Купянске Харьковской области. Сообщалось, что ВС РФ продвинулись в городе с севера на юг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости