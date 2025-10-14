Скрывавшийся столетиями объект открыли для россиян

В Дербенте для туристов открыли древнее водохранилище

В Дербенте для туристов открыли подземное водохранилище X-XI веков. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Уникальный объект столетиями скрывался от посетителей, рассказали в музее. На открытии водохранилища сотрудники объекта культуры рассказали о проделанной работе: было выкачано более тысячи кубометров воды и вывезено свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы.

Директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев поблагодарил сотрудников за их труд и вклад в сохранение уникального памятника истории.

