16:22, 14 октября 2025

Скрывавшийся столетиями объект открыли для россиян

В Дербенте для туристов открыли древнее водохранилище
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Дербентский Музей-Заповедник

В Дербенте для туристов открыли подземное водохранилище X-XI веков. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Уникальный объект столетиями скрывался от посетителей, рассказали в музее. На открытии водохранилища сотрудники объекта культуры рассказали о проделанной работе: было выкачано более тысячи кубометров воды и вывезено свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы.

Директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев поблагодарил сотрудников за их труд и вклад в сохранение уникального памятника истории.

Ранее сообщалось, что посетителей крепости Нарын-кала в дагестанском Дербенте по пятницам будут угощать пловом и чаем из самовара.

    Все новости