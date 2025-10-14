Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от изменения системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Проект не учитывает риски коррупции и делает неравным положение пациентов.
Всероссийский союз пациентов указывает, что предлагаемые изменения фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.
От изменений в первую очередь пострадают люди, которым требуется не базовая, а высокотехнологичная медицинская помощь — например, при онкологических заболеваниях, убеждены в Союзе. Именно в таких случаях нужна поддержка страхового представителя по сопровождению и разрешению конфликтов.
Поправки нарушат права граждан
В случае принятия документа, положение пациентов в разных субъектах станет неравным, поскольку где-то сохранится работа страховых организаций, а где-то перейдет к территориальным фондам. Кроме того, проект не учитывает риски коррупции и правовые последствия такого решения.
Таким образом, документ разрушит созданную систему вневедомственной защиты прав застрахованных лиц, а также нарушит законное право граждан выбирать страховую медицинскую организацию.
«Возможен рост социальной̆ напряженности, поскольку данное решение коснется всех, кто получает бесплатную медицинскую помощь в системе ОМС», — говорится в письме.
Документ внесли в Госдуму в конце сентября
Законопроект, о котором идет речь, разработал Минздрав. Документ вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании» и является «спутником» к проекту бюджета фонда ОМС на ближайшие три года.
Как пояснили в ведомстве, законопроект не будет ущемлять права граждан и поможет создать дополнительные механизмы их защиты. Он даст главам регионов право, а не обязанность передавать функции страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС. Предоставление регионам возможности самостоятельно определять формат работы в сфере ОМС «создаст гибкость при реализации федеральных полномочий».
Нововведения призваны адаптировать систему ОМС под управленческие решения и повысить эффективность реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. За территориальными фондами ОМС, в свою очередь, сохранят функционал страховых компаний, в том числе защиту граждан в сфере медицинского страхования.