Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

Союз пациентов обратился к Путину с просьбой отказаться от изменения системы ОМС

Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от изменения системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Проект не учитывает риски коррупции и делает неравным положение пациентов.

Всероссийский союз пациентов указывает, что предлагаемые изменения фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.

От изменений в первую очередь пострадают люди, которым требуется не базовая, а высокотехнологичная медицинская помощь — например, при онкологических заболеваниях, убеждены в Союзе. Именно в таких случаях нужна поддержка страхового представителя по сопровождению и разрешению конфликтов.

Поправки нарушат права граждан

В случае принятия документа, положение пациентов в разных субъектах станет неравным, поскольку где-то сохранится работа страховых организаций, а где-то перейдет к территориальным фондам. Кроме того, проект не учитывает риски коррупции и правовые последствия такого решения.

Таким образом, документ разрушит созданную систему вневедомственной защиты прав застрахованных лиц, а также нарушит законное право граждан выбирать страховую медицинскую организацию.

Фото: РИА Новости

Кроме того, поправки сделают неравным положение пациентов в разных субъектах, так как где-то сохранится работа страховых организаций, а где-то она перейдет к территориальным фондам. В Союзе пациентов считают, что проект также не учитывает риски коррупции и правовые последствия такого решения.

«Возможен рост социальной̆ напряженности, поскольку данное решение коснется всех, кто получает бесплатную медицинскую помощь в системе ОМС», — говорится в письме.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Документ внесли в Госдуму в конце сентября

Законопроект, о котором идет речь, разработал Минздрав. Документ вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании» и является «спутником» к проекту бюджета фонда ОМС на ближайшие три года.

Как пояснили в ведомстве, законопроект не будет ущемлять права граждан и поможет создать дополнительные механизмы их защиты. Он даст главам регионов право, а не обязанность передавать функции страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС. Предоставление регионам возможности самостоятельно определять формат работы в сфере ОМС «создаст гибкость при реализации федеральных полномочий».

Нововведения призваны адаптировать систему ОМС под управленческие решения и повысить эффективность реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. За территориальными фондами ОМС, в свою очередь, сохранят функционал страховых компаний, в том числе защиту граждан в сфере медицинского страхования.