В России порассуждали об атаке на ВСУ из космоса

Военэксперт Шурыгин: ВСУ не угадают ход России, она может атаковать и из космоса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обороны Покровска пытаются перестраховаться и затапливают подземные коммуникации, но это не значит, что они угадают следующий ход России. Об этом порассуждал российский военный эксперт Владислав Шурыгин, его слова приводит aif.ru.

Шурыгин сообщил, что для атаки подходит любой способ ведения боевых действий, и военная хитрость составляет до половины успеха в бою. Военэксперт добавил, что Россия может атаковать ВСУ любым, даже самым фантастическим способом.

«Кто знает, может, мы вообще упадем к ним в тыл из космоса», — пошутил он.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась в зоне специальной военной операции американских «ушей» — радиолокационной станции AN/TPQ-50, которую военные называют редкой и высокотехнологичной.