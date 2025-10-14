Культура
20:25, 14 октября 2025

Стало известно о расследовании связи Пугачевой с иностранными спецслужбами

RT: ФПБК начал расследование связи Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о расследовании возможной связи певицы Аллы Пугачевой, которая покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), с иностранными спецслужбами. Об этом общественник рассказал в разговоре с RT.

По словам Бородина, речь идет о нашумевшем интервью Пугачевой, которое, по его данным, проходило под контролем британских агентов. Сама артистка якобы могла получить за съемку около двух миллионов долларов от Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«В отношении Пугачевой сейчас проводим расследование, изучаем ее связь с иностранными спецслужбами. Допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», — заявил Виталий.

Также он отметил, что написал ряд обращений на певицу, требуя возбудить в отношении нее уголовное дело об оправдании терроризма.

Ранее стало известно, что Пугачевой пригрозили тюремным сроком до 20 лет за высказывания в интервью.

