Стало известно о смертельном отравлении алкоголем жительницы Петербурга. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.
Речь идет о 55-летней горожанке — ее смерть подтвердили в беседе с журналистами в Центре острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Кроме того, за месяц в учреждение с признаками острого отравления алкоголем обратились четыре человека, что составляет половину годовой нормы.
Издание не исключает, что это может быть связано с недавним отравлением суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Его жертвами стали свыше 40 человек, в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны несколько фигурантов.