Россия
08:11, 14 октября 2025

Стало известно о смертельном отравлении алкоголем жительницы Петербурга

В Петербурге женщина отравилась алкоголем, ее не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Стало известно о смертельном отравлении алкоголем жительницы Петербурга. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

Речь идет о 55-летней горожанке — ее смерть подтвердили в беседе с журналистами в Центре острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Кроме того, за месяц в учреждение с признаками острого отравления алкоголем обратились четыре человека, что составляет половину годовой нормы.

Издание не исключает, что это может быть связано с недавним отравлением суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Его жертвами стали свыше 40 человек, в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны несколько фигурантов.

