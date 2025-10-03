Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

Shot: Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 44

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 44. Новые данные об отравившихся спиртным россиянах появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, еще четверо пострадавших находятся в больницах российского региона. Известно, что трое из них — в критическом состоянии.

До этого сообщалось о 41 не выжившем в результате употребления суррогатного алкоголя россиянине.

О первых случаях отравления «паленым» алкоголем в Ленобласти стало известно 24 сентября. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Позднее правоохранители задержали 14 подозреваемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя.