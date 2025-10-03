Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 3 октября 2025Россия

Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

Shot: Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 44
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 44. Новые данные об отравившихся спиртным россиянах появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, еще четверо пострадавших находятся в больницах российского региона. Известно, что трое из них — в критическом состоянии.

До этого сообщалось о 41 не выжившем в результате употребления суррогатного алкоголя россиянине.

О первых случаях отравления «паленым» алкоголем в Ленобласти стало известно 24 сентября. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Позднее правоохранители задержали 14 подозреваемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

    Звезда «Один дома» стал инвалидом

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе произошел потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Польша раскрыла бенефициара восстановления Украины

    Легенда хип-хопа прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости