10:40, 3 октября 2025Россия

Число жертв от суррогатного алкоголя в российском регионе снова выросло

Число жертв от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 41 человека
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число жертв от суррогатного алкоголя в Ленинградской области снова выросло. Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, зафиксирован 41 смертельный случай.

За минувшие дни еще восьми человек не выжили после употребления спирта с содержанием метанола в российском регионе.

До этого сообщалось о 38 жертвах в Ленобласти.

Правоохранители выяснили, что их находили главным образом в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах.

Ранее представители Ленинградской областной прокуратуры организовали проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и изъяли более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости в рамках расследования уголовного дела об отравлении поддельным алкоголем. По делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти удалось задержать 14 человек.

