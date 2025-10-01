Число жертв отравления суррогатным алкоголем в российском регионе снова выросло

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области снова выросло. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По сведениям агентства, насмерть отравились 38 человек. Все погибшие проживали либо были зарегистрированы в шести районах российского региона.

Правоохранители пояснили, что жертв находили главным образом в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах.

До этого стало известно, что представители ленинградской прокуратуры организовали проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и изъяли более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости в рамках расследования уголовного дела об отравлении поддельным алкоголем.

Ранее по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти удалось задержать 14 человек.

По факту случившегося дал комментарий официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данной проблеме следует уделить больше внимания.

