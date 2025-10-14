Бывший СССР
Токаев объявил о новой Конституции

Токаев анонсировал изменения в 40 статьях Конституции Казахстана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал изменения в 40 статьях Конституции республики. Об этом он заявил на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе страны, передает пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.

«Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции», — рассказал Токаев.

В ходе своей речи о реформе парламента он также заявил, что формирование законодательного органа Казахстана, под который меняется Основной закон республики, будет идти по партийным спискам. Задача этого шага, отметил глава государства, заключается в развитии политической конкуренции.

По его словам, весь объем необходимой для реформы работы невозможно выполнить в одиночку.

В сентябре президент Казахстана объявил о проведении парламентской реформы, упразднив Сенат (верхнюю палату парламента, представляющую регионы) и сделав республику однопалатной. В беседе с «Лентой.ру» российский политолог и специалист по Казахстану Роман Юнеман заявил, что реформы Токаева вписываются в концепцию «контролируемой демократии», курс на которую президент взял после протестов 2022 года.

