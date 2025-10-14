Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна его «соотечественником». На это обратило внимание РИА Новости.

«Где ваш соотечественник?» — спросил Трамп в разговоре с Алиевым. Он использовал слово compatriot — большинство словарей основным переводом этого слова указывают именно «соотечественник». В качестве второго значения — «товарищ» или «друг».

«Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу», — добавил затем американский президент.

