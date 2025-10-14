Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 13 октября 2025Мир

Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна его «соотечественником». На это обратило внимание РИА Новости.

«Где ваш соотечественник?» — спросил Трамп в разговоре с Алиевым. Он использовал слово compatriot — большинство словарей основным переводом этого слова указывают именно «соотечественник». В качестве второго значения — «товарищ» или «друг».

«Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу», — добавил затем американский президент.

Ранее Трамп заявил, что шейх ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян присутствовал на саммите по Газе «духом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России прокомментировали миротворчество Трампа и напомнили о «Томагавках» для Киева

    Украинский город частично остался без света после взрывов

    Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии

    В России сочли игрой в покер заявления Трампа о поставках ракет Tomahawk

    В Германии обратились к Трампу с просьбой повторить «израильский успех» на Украине

    В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Карпин пошутил об изображении на новой 500-рублевой банкноте

    Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости