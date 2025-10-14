Мир
21:33, 13 октября 2025

Трамп заявил о присутствии духа президента ОАЭ на саммите по Газе

Трамп: Президент ОАЭ присутствовал на саммите по Газе духом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе пресс-конференции в Египте после мирного саммита по сектору Газа президент США Дональд Трамп начал звать шейха ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна, который не присутствовал на мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сразу после того, как американский лидер понял, что шейх отсутствует, он заявил, что тот находился на мероприятии духом. «Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что на открытии мирного саммита Дональд Трамп почти 30 секунд жал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону. В это время лидеры о чем-то переговаривались.

