21:14, 13 октября 2025Мир

Трамп жал руку Макрону на саммите в Египте почти 30 секунд

Трамп жал руку Макрону на саммите в Египте почти 30 секунд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yoan Valat / Reuters

На открытии мирного саммита в Египте президент США Дональд Трамп на протяжении почти 30 секунд не отпускал руку французского лидера Эммануэля Макрона. Соответствующие кадры опубликовало Agence-France Presse на YouTube-канале.

Трамп первым протянул руку президенту Франции. Затем он не отпускал ее более 20 секунд. В ходе рукопожатия лидеры о чем-то переговаривались. После этого Макрон, улыбнувшись, покинул сцену.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.

