22:06, 14 октября 2025Мир

Трамп предсказал просьбу Зеленского на предстоящей встрече

Трамп заявил, что Зеленский попросит ракеты Tomahawk на предстоящей встрече
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский на встрече в пятницу попросит его о поставках ракет Tomahawk. Он высказался об этом на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... Он хотел бы получить Tomahawk», — рассказал американский лидер.

Трамп добавил, что США располагают большим запасом Tomahawk. «Все хотят Tomahawk. У нас много Tomahawk», — отметил он.

Ранее Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с Зеленским на этой неделе. Как сообщала газета The New York Post, ссылаясь на посольство Украины, Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США.

