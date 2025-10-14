Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

Трамп: Испанию надо наказать за неуважение к НАТО

Испания получает защиту НАТО, но относится к альянсу неуважительно, за что страну надо наказать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

По его словам, Испания является единственной страной НАТО, не повысившей оборонные расходы до пяти процентов ВВП. За это страну следует наказать пошлинами.

«Испания автоматически получает защиту, даже если бы они не хотели. Что сделала Испания, по-моему, очень плохо и несправедливо для НАТО. Думаю, их за это надо наказать», — сказал он.

Ранее Трамп оценил свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие. Он также отметил, что разочарован темпами урегулирования украинского кризиса.