Три дома моды оштрафовали на сотни миллионов евро

Reuters: Gucci, Chloé и Loewe оштрафованы Евросоюзом на 157 миллионов евро

Три дома моды, Gucci, Chloe и Loewe, были оштрафованы антимонопольным органом Европейского союза на общую сумму в 157 миллионов евро за установление цен перепродажи для своих розничных партнеров. Об этом сообщило Reuters.

В частности, Gucci оштрафовали на 119,7 миллионов евро. Что касается Chloé и Loewe, то их наказали на 19,7 и 18 миллионов евро соответственно. Это, как пишет агентство, свидетельствует об усилении контроля со стороны регулирующих органов за компаниями класса люкс.

Как говорится в заявлении Европейской комиссии, эти три компании вмешались в коммерческие стратегии своих ретейлеров, наложив на них ограничения. Речь идет о требовании не отклоняться от рекомендуемых розничных цен, максимальных скидок и определенных периодов распродаж. Такие шаги лишили ретейлеров независимости в ценообразовании и снизили конкуренцию.

После того, как было принято решение о штрафах, Loewe пообещала действовать «в строгом соответствии с антимонопольным законодательством», а Chloé заявила, что относится к этому вопросу «крайне серьезно» и усилила меры по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства.

В конце июля этого года, появился прогноз о затяжном спаде, который грозит рынку предметов роскоши из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Падение продаж ждет таких тяжеловесов, как LVMH, Gucci и другие. Еще одной причиной такого развития событий станут усталость и неуверенность потребителей.