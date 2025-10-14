В Германии выпустили брошюру на случай войны

В Германии составили брошюру с советами для населения на случай войны

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило брошюру для населения, куда впервые включили советы на случай войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Германия — одна из самых безопасных стран в мире. Тем не менее мы видим, что даже в Германии кризисы нарушают наши повседневные процессы. Через дезинформацию и диверсии атакуются инфраструктура и единство. Даже война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад», — указано в предисловии к документу.

В частности, авторы брошюры рекомендуют прятаться от взрывов в помещениях с наименьшим числом окон и дверей, а также в гаражах, музеях и в метро. Немцам также посоветовали составить «тревожный чемоданчик», куда следует включить еду и воду на десять суток, газовые горелки, батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки, аптечку, радиоприемник и сменную одежду.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о провале подготовки Европы к войне с РФ. По его словам, чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена, добавил Макгрегор.