Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

Макгрегор: Европа ведет подготовку к войне с РФ, но у нее вряд ли получится

Европейские страны ведут подготовку к войне с Россией. Но у них вряд ли получится, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро», — отметил он.

Однако, чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена, добавил Макгрегор.

Ранее в МИД РФ рассказали, что рост количества военных учений со стороны стран Запада на восточном фланге НАТО говорит о подготовке Европы к военному столкновению с Россией.

В свою очередь, в Финляндии заявили, что НАТО нужно остановить перевооружение для того, что избежать конфликта с Россией. Как уточнили в Хельсинки, недавнее выступление президента РФ Владимира Путина показало, что Москва видит воинственную риторику Европы.