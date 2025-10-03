Мир
17:33, 3 октября 2025Мир

В НАТО высказались о войне с Россией после слов Путина

Мема: НАТО нужно остановить перевооружение, чтобы избежать конфликта с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

НАТО нужно остановить перевооружение для того, что избежать конфликта с Россией. С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«После расширения НАТО в сторону России мы начали перевооружаться. Активируются все тревожные сигналы. Мы должны немедленно прекратить перевооружение Европы, мы не хотим войны», — говорится в публикации.

Мема отметил, что недавнее выступление президента России Владимира Путина показало, что Москва видит воинственную риторику Европы. Это демонстрирует, что европейские страны движутся в неверном направлении, подчеркнул он.

Политик также призвал НАТО, Китай и Индию работать над урегулированием конфликта на Украине, чтобы избежать риска его превращения в «глобальную войну».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерены перевооружаться. Он добавил, что российская сторона считает абсолютно необоснованной ссылку на свою агрессивность.

    18+
