В Госдуме ответили предрекшему Москве расплату за отказ от переговоров Макрону

Депутат Госдумы Ивлев призвал Макрона прекратить угрожать России

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит перестать угрожать России. Об этом, комментируя угрозы французского лидера в адрес России, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Французский президент Макрон 12 октября сообщал, что если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве» и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить. Он также осудил российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Макрону неуместно выступать с обвинениями в адрес России. Особенно это актуально после того, как Париж обманул Москву с Минскими соглашениями.

Ранее слова Макрона прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По мнению депутата, своими высказываниями политик пытается замаскировать собственный провал. Последствия таких угроз от Макрона видны во Франции, где возмущаются французы, экономика переживает спад, развивается миграционный кризис и ухудшается уровень жизни, добавлял он.

