07:46, 13 октября 2025Россия

В Госдуме ответили предрекшему России расплату за отказ от переговоров Макрону

Слуцкий назвал критику Макрона в адрес России попыткой скрыть свой провал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон, который пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров, таким образом пытается замаскировать собственный провал, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Классическая схема маскировки собственного провала. Рискуя пробить дно рейтингов доверия избирателей, переживая один правительственный кризис за другим, французский президент, тем не менее, считает наиболее важным грозить из Парижа Москве», — написал Слуцкий.

По его мнению, последствия таких угроз от Макрона видны во Франции, где возмущаются французы, экономика переживает спад, развивается миграционный кризис и ухудшается уровень жизни.

Он добавил, что Макрон и руководители других стран Европы выступают против мира, а подконтрольный им Киев «выносит реальный переговорный процесс за скобки здравого смысла». Россия же, напротив, последовательно защищает и обеспечивает национальные интересы и безопасность граждан, указал депутат.

Французский президент Макрон 12 октября сообщал, что если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве» и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить. Он также осудил российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

