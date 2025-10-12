Мир
Макрон пригрозил России расплатой в случае нежелания переговоров

Макрон: Если РФ не захочет садиться за стол переговоров, ей придется заплатить
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters

Если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве» и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить, пригрозил президент Франции Эммануэль Макрон, о чем высказался в X.

Он также осудил российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. «Мы изучаем с нашими партнерами возможность предоставления помощи, необходимой для восстановления и обеспечения базовых услуг», — отметил французский президент, комментируя разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе беседы поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». Он добавил, что проинформировал Макрона о приоритетных потребностях Украины — прежде всего, о системах ПВО и ракетах.

В сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.

