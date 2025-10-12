Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 12 октября 2025Бывший СССР

Зеленский поговорил с Макроном

Зеленский проинформировал Макрона о потребностях Украины
Алина Черненко

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации Зеленский поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». Он добавил, что проинформировал своего собеседника о приоритетных потребностях Украины — прежде всего, о системах ПВО и ракетах.

«Мы также координировали контакты с другими партнерами и дипломатические шаги на ближайшие недели. Мы работаем над усилением давления на Россию», — написал президент Украины.

В сентябре экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский обратился с просьбой к Макрону солгать о готовности государств отправить свои войска на территорию Украины. Он подчеркнул, что никто до сих пор точно не знает, какие именно страны готовы участвовать в этой инициативе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

    В Польше Кароль начал борьбу с верховенством права

    Макрон пригрозил России расплатой в случае нежелания переговоров

    Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

    Генерал назвал удары по ТЭС на Украине сигналом для Европы

    Белый медведь ворвался в дом к полярникам

    Врач назвала главный миф о пальмовом масле

    Участник «Мужского/Женского» расправился с беременной супругой

    Умер выдающийся ученый-ядерщик Бармаков

    Тимошенко намекнула на скорое завершение конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости