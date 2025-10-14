Бывший СССР
В КГБ предложили помощника в урегулировании кризиса на Украине

КГБ Белоруссии: Минск мог бы помочь урегулировать конфликт на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Иван Тертель

Иван Тертель. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия могла бы помочь найти консенсус в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КГБ республики Иван Тертель, передает БелТА.

«Мы знаем украинцев, мы знаем россиян. Наш президент общается и хорошо понимает, как обстоят дела на самом деле. Позиция Республики Белоруссия, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад», — рассказал Тертель.

Он добавил, что Минск понимает и российскую, и украинскую стороны и может найти консенсус в конфликте. Помимо этого, Тертель рассказал, что Белоруссия ведет активный диалог с США о том, что урегулирование конфликта может пройти с учетом понимания Минском всей ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины. Он добавил, что Минску «отводится определенная роль» в процессе урегулирования кризиса как ближайшему союзнику России.

