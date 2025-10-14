В Кремле высказались о возможной встрече Путина и освобожденного ХАМАС россиянина

Песков: Встреча Путина и освобожденного Харкина пока не планируется

Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена радикального палестинского движения ХАМАС уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Пока таких планов нет. Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе», — сказал он.

Ранее семья заложника захотела лично отблагодарить президента России Владимира Путина. Мать освобожденного Наталья Харкина рассказала, что они планируют приехать, и очень хотят увидеть российского лидера, чтобы поблагодарить его за все, что он сделал, поскольку «Максиму это очень помогло выжить».