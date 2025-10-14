Мир
12:55, 14 октября 2025Мир

В плане Трампа по Газе усмотрели «лишь перерыв в долгой и мрачной истории»

Международный институт мира: План Трампа по Газе станет лишь паузой в конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газе станет лишь паузой в войне Израиля и радикальной исламистской группировки ХАМАС. С таким заявлением в своей статье для журнала The Forreign Affairs выступил президент Международного института мира, бывший верховный комиссар ООН по правам человека и экс-посол Иордании в США и ООН Зейд Раад Аль-Хусейн.

«Это прекращение огня станет лишь паузой, перерывом в долгой и мрачной истории, если оно в конечном итоге не будет связано с будущим политическим урегулированием, которое будет отвечать законным чаяниям как израильтян, так и палестинцев: двум государствам», — предположил ветеран дипломатии.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что будущее сектора Газа после сделки между Израилем и ХАМАС остается туманным. «Полная реализация мирной сделки не предопределена», — подчеркнул эксперт.

