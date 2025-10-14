В России мигрант устроил намаз посреди улицы и попал на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.
Запись была сделана в населенном пункте Михайловка Волгоградской области. На ней иностранец делает земные поклоны перед зданием торгового центра.
Канал утверждает, что прямо в этом здании есть специальная комната для молитв. Почему мигрант не воспользовался ею, не сообщается.
Ранее в Хабаровском крае пассажиры автобуса вынуждены были десять минут ждать, пока водитель сделает намаз. Несмотря на то, что далеко не все из них выразили возмущение этим фактом, на инцидент обратили внимание в Совете по правам человека при президенте России. Там заявили о необходимости уволить водителя.