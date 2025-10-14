Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 14 октября 2025Россия

В России мигрант устроил намаз посреди улицы и попал на видео

Под Волгоградом мигрант устроил намаз на улице и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Царьград ТВ»

В России мигрант устроил намаз посреди улицы и попал на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Запись была сделана в населенном пункте Михайловка Волгоградской области. На ней иностранец делает земные поклоны перед зданием торгового центра.

Канал утверждает, что прямо в этом здании есть специальная комната для молитв. Почему мигрант не воспользовался ею, не сообщается.

Ранее в Хабаровском крае пассажиры автобуса вынуждены были десять минут ждать, пока водитель сделает намаз. Несмотря на то, что далеко не все из них выразили возмущение этим фактом, на инцидент обратили внимание в Совете по правам человека при президенте России. Там заявили о необходимости уволить водителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости