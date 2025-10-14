В России призвали создать систему начальной военной подготовки

Трутнев призвал создать систему начальной военной подготовки в России

Необходимо создать систему начальной военной подготовки в России и уделять этому в образовательных программах больше времени. С таким предложением выступил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в беседе с ТАСС.

«Вот, например, в программе: обучение принципам использования беспилотников — один час. Я говорю: это невозможно. За час можно только одно сделать — взять БПЛА и разбить его о стену. Это бессмысленно», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас центр «Воин» охватывает десятки тысяч ребят, однако этого недостаточно. По словам Трутнева, он вместе с командой ранее уже вносил предложения по созданию начальной военной подготовки в министерство образования. «Неважно, мирные времена или военные — мы должны быть готовы защищать Родину», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что центр «Воин» собрал 250 курсантов на соревнования в Волгоградской области.