12:02, 14 октября 2025Экономика

В России упало производство популярного спиртного напитка

РАТК: В России упало производство пива и пивных напитков
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

За девять месяцев 2025 года в России произвели 688,1 миллиона декалитров (дал) пива и пивных напитков, или на 0,6 процента меньше, чем за январь-сентябрь 2024 года. Это подсчитали специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Их выводы процитировали «Ведомости».

В то же время в первом полугодии соответствующий показатель увеличился на 3,7 процента, до 455 миллионов дал. Однако в сентябре выпуск просел почти на 14 процентов, до 64,7 миллиона дал.

С января по сентябрь производство пива крепостью от 0,5 до 8,6 процента уменьшилось на 1,2 процента, до 596,5 миллиона декалитров, а крепкого пива — на 4,5 процента, до 56 тысяч 500 дал. При этом выпуск пивных напитков вырос на 3,3 процента, до 91,5 миллиона дал.

В начале октября сообщалось, что в первой половине 2025 года розничные продажи пива в России снизились на 16,3 процента в годовом выражении. Причинами такой динамики называют повышение цен. В 2023 году средняя цена за литр пива составляла 120 рублей, в 2024 — 129 рублей, а в конце июля 2025 года выросла до 151 рубля.

