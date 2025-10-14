В регионе России отменили оповещения об окончании воздушной тревоги через громкоговорители

Гладков: Отменены оповещения об окончании тревоги через громкоговорители

В Белгородской области отменили оповещения населения через громкоговорители об окончании воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что вопрос о порядке отмены сигнала об опасности БПЛА он достаточно часто слышал от жителей Белгорода, так как как правило отмена сигнала об опасности звучит в период с пяти до шести часов утра.

«Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только через рассылку сообщений от МЧС, по телевидению и радио. Через громкоговорители и оконечные устройства давать данную информацию не будем, потому что все-таки большая часть населения спит», — сказал Гладков.

Он добавил, что «лишняя тревога утром ни к чему» — особенно, когда избежать ее позволяет законодательство и вопрос организации безопасности населения.

С января 2024 года в Белгородской области в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал с предупреждением стали присылать СМС-оповещением или push-уведомлением. С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация об этом доносится до граждан и через звуковое оповещение.