Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 14 октября 2025Россия

В регионе России отменили оповещения об окончании воздушной тревоги через громкоговорители

Гладков: Отменены оповещения об окончании тревоги через громкоговорители
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области отменили оповещения населения через громкоговорители об окончании воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что вопрос о порядке отмены сигнала об опасности БПЛА он достаточно часто слышал от жителей Белгорода, так как как правило отмена сигнала об опасности звучит в период с пяти до шести часов утра.

«Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только через рассылку сообщений от МЧС, по телевидению и радио. Через громкоговорители и оконечные устройства давать данную информацию не будем, потому что все-таки большая часть населения спит», — сказал Гладков.

Он добавил, что «лишняя тревога утром ни к чему» — особенно, когда избежать ее позволяет законодательство и вопрос организации безопасности населения.

С января 2024 года в Белгородской области в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал с предупреждением стали присылать СМС-оповещением или push-уведомлением. С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация об этом доносится до граждан и через звуковое оповещение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости