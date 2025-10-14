В российском регионе вскрыли курируемого из-за рубежа наркопроизводителя

Под Кемерово ФСБ поймала работавшего на Украину наркоторговца с 38 кг мефедрона

Под Кемерово сотрудники ФСБ России вскрыли работавшего на Украину наркопроизводителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, фигурант — местный житель. Мужчина был задержан в момент синтеза наркотического средства. Он является участником межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Его действия курировались с Украины. Во время обысков у него было найдено более 38,6 килограмма мефедрона и более 1,5 тонны прекурсоров, реактор и другое оборудование.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство наркотических средств»). Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего жителя подмосковного Королева, подозреваемого в торговле наркотиками