Задержание спящего наркоторговца в Подмосковье попало на видео

Росгвардия показала кадры задержания спящего наркоторговца из Королева

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего жителя подмосковного Королева, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики проникают в дом злоумышленника через дверь и окно. Они задерживают его в кровати — предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и спал.

Как уточнили в ведомстве, в доме предполагаемого наркоторговца обнаружили около семи килограммов марихуаны и конопли, а также свертки с порошком, весы, упаковку и канистру с химией. Кроме того, у него нашли наличные — два миллиона рублей и 9000 долларов. Мужчина уже во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники силовых структур задержали женщину после поножовщины в караоке-клубе в центре Москвы. Она напала на администратора заведения после того, как тот попросил ее уйти.