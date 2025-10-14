Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:07, 14 октября 2025Экономика

Валерия назвала причину раздельного проживания с пожилой матерью

Певица Валерия объяснила, что ее мать не хочет терять автономию и живет отдельно
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певица Валерия заявила, что ее пожилая мать в данный момент проживает отдельно от нее. Причину того, почему она не живет вместе с родственницей, звезда назвала в интервью журналу «Телепрограмма».

«Жить с нами мама пока не готова, поскольку чувствует себя еще сильной и самостоятельной и не хочет терять, как она говорит, «автономию». Мы живем рядышком, поэтому, когда необходимо, в любой момент может подъехать и решить какие-то вопросы, и в любом случае мы всегда на связи», — рассказала артистка. Валерия отметила, что допускает, что настанет момент, когда ее мать будет жить с ней и ее супругом Иосифом Пригожиным, однако подчеркнула, что рада, что сейчас у той есть силы и желание жить активной и интересной жизнью. Певица уточнила, что день 87-летней Галины Николаевны всегда расписан: с утра она занимается гимнастикой, а затем несколько часов играет на фортепиано. «Она много общается — с семьей, с подругами. Этим летом мамуля путешествовала: она никогда не была в Риме, и в этом году внук осуществил ее мечту», — добавила звезда.

Ранее режиссер Егор Кончаловский заявил, что не хотел бы, чтобы его дети выросли мажорами. При этом он признался, что, говоря это, он частично противоречит сам себе, так как он уже приобрел всем своим наследникам небольшие квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

    Марочко заявил о закреплении российских войск в Константиновке

    Валерия назвала причину раздельного проживания с пожилой матерью

    В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

    Популярная певица снялась без бюстгальтера и трусов для нового фото

    Венесуэла закроет посольства двух странах

    На Украине произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

    Известная актриса призналась в нелюбви к Петербургу

    Российские военные без единого выстрела обезвредили группу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости