20:40, 14 октября 2025

Валюту одной страны назвали очень слабой

Кирно: Национальная валюта Аргентины исторически является очень слабой
Вячеслав Агапов

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Аргентинский песо исторически является очень слабым, и власти не могут принуждать своих партнеров использовать его в международной торговле. Такой назвал национальную валюту секретарь по финансам Министерства экономики Аргентины Пабло Кирно, его слова приводит РИА Новости.

В настоящий момент Аргентина рассчитывается с партнерами в долларах, евро и японских иенах. Об этом представитель ведомства заявил на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Что касается местных валют и их использования в торговле, то Аргентина исторически имеет очень слабую валюту (…). Пока что мы не находимся в той позиции, чтобы принуждать кого-либо принимать нашу местную валюту», — пояснил Кирно.

В сентябре 2025 года, чтобы поддержать курс песо, Центральный банк Аргентины впервые с апреля начал распродавать доллары. Сейчас власти балансируют между удержанием инфляции под контролем за счет стабильной валюты и сохранением долларовых резервов, чтобы продолжать выплачивать долги. Инвесторы предупреждают, что защита песо на максимальном уровне может дорого обойтись, поскольку чистые денежные резервы ЦБ остаются очень низкими.

