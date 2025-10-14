Бывший СССР
Ветеран ЧВК «Вагнер» описал разницу между мобилизованными и контрактниками в ВСУ

Командир отряда ЧВК «Вагнер»: мобилизованные ВСУ плохо сражались за Артемовск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Разница между подразделениями контрактников и мобилизованных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за Артемовск была колоссальной. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший командир 10-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Интерн.

По его словам, бойцам компании нередко приходилось сталкиваться с неплохо подготовленными, идеологически заряженными подразделения неприятеля. Как правило, «они сражались до самого конца» и почти не уступали «Вагнеру» в выучке.

«А вот мобилизованные воевали иначе: немного постреляют — отходят или сдаются. Со временем украинское командование научилось решать эту проблему — разбавляло мобилизованных бойцами из более стойких частей», — сказал Интерн.

Он также вспомнил, что во время боев за город штурмовикам нередко приходилось сражаться с иностранными наемниками, например, поляками, грузинами или прибалтами.

«Приезжали и из американской ЧВК Mozart Group, но до передовой они не добрались — получили по дороге и передумали. В основном иностранцы работали как специалисты: дроны, ПТУРы, наблюдение, прикрытие», — отметил Интерн.

Бои за Артемовск велись с августа 2022 года по 21 мая 2023 года — 224 дня. В участвовавшей в боях за город ЧВК «Вагнер» прозвали операцию «Бахмутской мясорубкой» и ввели внутреннюю медаль с этим названием. В начале октября связанный с погибшим основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Telegram-канал опубликовал пост, в котором эта операция называлась одной из самых кровопролитных за всю СВО.

