Ветеран ЧВК «Вагнер» сравнил штурмовые операции на Украине и в Африке

Командир отряда ЧВК «Вагнер»: Штурмовые операции на Украине и в Африке похожи

Малая штурмовая группа остается основным инструментом для наступления, как в ходе боевых действиях на Украине, так и против террористических группировок в Африке. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший командир 10-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ветеран боев за Артемовск с позывным Интерн.

По его словам, в недалеком прошлом штурмовые операции в пустыне, лесу или городе кардинально отличались в вопросах тактики, принципов и задействованных сил. Однако с появлением FPV-дронов эти различия почти утратили свое значение, поскольку продвигаться под прикрытием бронетехники больше не возможно нигде.

«[Поэтому] малая группа остается универсальным инструментом. В здании — две-три группы по пять человек могут спокойно прочесать этажи и прикрыть друг друга. На открытой местности — быстро сблизиться с противником и занять его опорный пункт», — объяснил Интерн.

